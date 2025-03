Esplosione in campeggio. Ferita una turista tedesca

Momenti di grande paura ieri mattina poco dopo le sette in un campeggio di Marone, in riva al lago. Un esplosione ha svegliato il Camping “Villaggio Turistico Breda“ di via Cristini 11: una struttura attrezzata sia con aree sosta, sia con bungalow. Una donna è rimasta ferita.

È stato all’interno di uno dei bungalow che si è verificata un’esplosione e una 67enne tedesca è finita all’ospedale. Un’altra abitazione è rimasta parzialmente lesionata e una famiglia è stata sfollata. Ad assistere alle operazioni di soccorso sono stati tanti maronesi e passanti, richiamati dallo scoppio e dal fumo che si è sprigionato poco dopo.

Intanto il bungalow è stato sottoposto a sequestro in attesa di capire cosa sia accaduto esattamente. Sembra che la piccola abitazione turistica, appena occupata dalla signora, arrivata sul Sebino da qualche giorno, si sia saturata del gas di una bombola che alimenta la cucina. Al momento di accendere una luce o un elettrodomestico si è creata una scintilla che ha poi provocato la violenta deflagrazione.

Fortunatamente la signora che aveva affittato la casetta era all’esterno. Sul Sebino in questi giorni le temperature sono miti sin dal primo mattino, complice il bel sole. Era però abbastanza vicina per essere investita dall’onda d’urto provocata dall’esplosione ed essere colpita da alcuni calcinacci. Ha riportato una ferita alla tesa.

I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che sul posto, tramite Soreu Alpina di Bergamo, ha inviato due ambulanze e un’automedica. Sono intervenuti, per lo spegnimento, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e i carabineiri della stazione di Marone e della compagnia di Chiari. Ai militari maronesi è stato affidato l’incarico dei rilievi e di gestire l’indagine.

Lo scoppio e il fuoco che si sono originati hanno danneggiato anche l’abitazione dei titolari, che nel frattempo sono usciti allarmati dal boato.