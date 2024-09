Violento temporale sulla Valcamonica, esonda torrente a Temù: 30 escursionisti restano bloccati

Temù (Brescia) - Il torrente esonda, e loro restano bloccati sulla via del rientro. Disavventura per fortuna senza conseguenze per una trentina di escursionisti che nel tardo pomeriggio di sabato 31 agosto si sono trovati la via sbarrata a causa del maltempo. Intorno alle 18 un violento temporale si è abbattuto sulla alta Valcamonica e la pioggia caduta in quantità all'improvviso ha provocato l'esondazione del torrente Salimmo, in territorio di Temù, in Val d'avio.

L'acqua ha portato con sé detriti, materiale e fango che hanno ostruito le strade per tornare a valle. Per recuperare le persone coinvolte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con più mezzi. Anche alcune auto posteggiate in quota rispetto al torrente sono rimaste bloccate. Non si registrano comunque feriti. Sul posto pure i carabinieri della compagnia di Breno.