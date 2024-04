Dopo Lume-Padova il Mantova in B?

LUMEZZANE (Brescia)

Il match che questa sera (fischio d’inizio alle 18.30) chiamerà a sfidarsi Lumezzane e Padova mette in palio punti importanti per gli obiettivi delle due contendenti, ma sarà seguito col massimo interesse pure dal Mantova. In effetti, se i biancoscudati non riusciranno a vincere al “Saleri“ i virgiliani potranno festeggiare la certezza della promozione in serie B senza nemmeno aspettare il posticipo di domani sera in casa del Renate.

Il tecnico dei biancorossi, Davide Possanzini (nella foto) spera nei ragazzi del presidente Caracciolo, suo compagno nell’attacco del Brescia, per poter celebrare il ritorno del Mantova tra i cadetti quattordici anni dopo l’ultima apparizione. In realtà la squadra di mister Franzini, impegnata a conquistare un posto nei playoff, giocherà innanzitutto per il suo obiettivo.

Luca Marinoni