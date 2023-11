Desenzano del Garda, investito da un’auto sulle strisce pedonali: grave un 64enne

Desenzano del Garda (Brescia), 8 novembre 2023 – Un uomo di 64 anni questa mattina è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, in viale Marconi.

L’incidente si è verificato non distante dalla caserma dei carabinieri e dal negozio Tigotà. Il conducente della vettura che ha investito il passante si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. Probabilmente è stato abbagliato dal sole. Il ferito è stato portato in ospedale in condizioni gravi.

A Vestone, invece, attorno alle 7.30 del mattino una ragazzina di 14 anni è stata investita mentre andava a scuola. In questo caso le condizioni non sono gravi.