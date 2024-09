Dello, Arianna Forni morta a 37 anni dopo l’incidente in wakeboard

Brescia, 1 settembre 2024 – È morta nella serata di sabato Arianna Forni la 37enne annegata dopo essere un grave incidente con il wakeboard, venerdì pomeriggio, all'Awake Sport Center di Dello, in via Vittorio Mero. La donna, residente nel Milanese, subito dopo i fatti è stata ricoverata in condizioni critiche agli Spedali Civili di Brescia.

I medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni cliniche sono precipitate ieri in giornata, fino a quando ne è stato dichiarato il decesso. L'incidente, avvenuto intorno alle 17 del 30 agosto, ha interrotto un pomeriggio di sport.

La dinamica è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova e della stazione di Dello, che sono intervenuti poco dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso.

Ludovico Vanoli

A rendere ancora più drammatico l'episodio, la recente scomparsa di Ludovico Vanoli, 41enne gestore del centro, morto circa venti giorni fa mentre praticava il lancio con la tuta alare nelle Dolomiti Bellunesi. Un colpo duro per il mondo degli sport estremi e per il mondo dello wakeboard, oggi ancora più scossi a causa di questa nuova tragedia.