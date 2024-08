Cade e sbatte la testa mentre fa wakeboard: gravissima donna di 37 anni

Dello (Brescia), 30 agosto 2024 - Lotta per la vita in ospedale a Brescia una donna di 37 anni annegata mentre faceva wakeboard .

L’incidente è avvenuto oggi, 30 agosto 2024, poco prima delle 17 nel bacino artificiale dell'Awake sport center di Dello, in provincia di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione la donna si stava cimentando nel wakeboard quando è caduta sbattendo la testa sull’acqua e perdendo conoscenza. Vedendola immobile sono state attivate le procedure di recupero ed è stata riportata a riva. Immediati i soccorsi sanitari. La donna era in arresto cardio circolatorio ed è stata intubata e trasportata in stato comatoso con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Spetterà ora ai carabinieri stabilire l’esatta dinamica di quanto successo.

Il Wakeboard nasce negli anni '80 in California, ideato da un gruppo di surfisti, come alternativa al classico surf per divertirsi anche in mancanza di onde. Praticabile sia sulle acque del mare che su quelle del lago, consisteva nel tenersi aggrappati a una fune legata a un'imbarcazione.