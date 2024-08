Incidente a Vello di Marone: morto Daniele Turelli, aveva 20 anni. Gravi i due amici

Vello di Marone (Brescia), 7 agosto 2024 – Tragedia nella notte a Vello di Marone lungo la ex sp 510. Nell’incidente stradale ha perso la vita un giovane, Daniele Turelli, 20 anni di Sale Marasino dove i genitori gestiscono un noto ristorante; mentre i suoi due amici, una ragazza di 18 anni di Vello Marone e un ragazzo (19) di Sale Marasino sono ricoverati in gravi condizioni per le ferite subìte nello schianto.

Lo schianto

L’incidente mortale è avvenuto attorno alle quattro del mattino di oggi, lungo la ex sp 510, nel punto in cui la rivierasca va intersecarsi con la 510 Sebina, prima dell’ingresso del Tunnel Vello. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Coupè su cui viaggiavano i tre amici è andata a sbattere contro una parete rocciosa. Dopo l’impatto l’auto è rimbalzata facendo un volo di diversi metri: la giovane è stata sbalzata fuori dalla vettura mentre gli altri due occupanti sono rimasti all’interno.

I soccorsi

Daniele Turelli, che era al volante della Fiat Coupè, ha riportato lesioni gravissime nell’impatto come hanno potuto subito constatare i soccorritori del 118 giunti da Sale Marasino lovere, e Pisogne, oltre all’eliambulanza che ha trasportato il giovane d’urgenza all’ospedale di Brescia, dove è spirato questa mattina.

Una volta terminati i rilievi, il personale di Aci Consoli di Iseo ha provveduto a rimuovere il veicolo.