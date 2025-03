Gussago, morto Danilo Greotti: si è sentito male durante una festa

Gussago, 4 marzo 2025 – Famiglia di Gussago nel dramma per la perdita del figlio. Danilo Greotti, che si trovava in Francia per lavoro, è morto a 24 anni, molto probabilmente in seguito a un malore, mentre si trovava a Gravelines, cittadina nel nord della Francia, a pochi chilometri dallo stretto della Manica e dal confine con il Belgio.

La morte risale a una decina di giorni fa, ma la notizia si è diffusa solo ora a Gussago. Il giovane, secondo quanto si è potuto apprendere, si è sentito male durante una festa ed è morto dopo il trasporto in ospedale.

Chi era Danilo Greotti

Danilo aveva studiato alla scuola alberghiera ed era partito con grande entusiasmo per la Francia poco dopo il diploma. Da tempo, quindi, si trovava all’estero per lavoro. Il nulla osta per la sepoltura del ragazzo, che lascia nella disperazione papà Marco, mamma Ingrid e le due sorelle Karolain e Linda, è arrivato nelle scorse ore. Proprio le due sorelle hanno salutato Danilo con parole dense di commozione e affetto nei loro post sui social.

“Spero tu possa trovare la pace che cercavi perché te la meriti, non ho parole per esprimere il dolore che provo – scrive la sorella Linda – Ti ricorderemo col tuo carattere unico, buffo, impacciato, imbarazzato, timido, allegro e con i tuoi sogni da cantante". Le fa eco Karolain: "Non mi sembra vero che non ci sei più, non sarò mai più la stessa. Spero solo che sia il sogno più brutto della mia vita e che quando mi sveglierò tu sarai con me".

Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 5 marzo, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta nella cittadina della Franciacorta.