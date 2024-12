Davide Semprevivo, il malore sul campo e il sogno infranto di allenare i piccoli calciatori. Lo choc del mondo dello sport

Cairate (Varese), 15 dicembre 2024 – Un malore improvviso e dilaniante, venerdì sera ha stroncato a soli 29 anni la vita di Davide Semprevivo, allenatore del Lonate Ceppino, che si è accasciato mentre si trovava in campo per l’allenamento di calcio dei bambini. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 18,30 nel centro sportivo di via San Martino a Cairate, dove il ventinovenne era impegnato come allenatore delle juniores regionale del Lonate Ceppino. Dopo le manovre di rianimazione sul posto, che fin da subito hanno rivelato una situazione drammatica, Semprevivo è stato trasportato all’ospedale di Lagnano, dove è arrivato verso le 20. Ma per lui non c’era più nulla da fare e il suo decesso è stato dichiarato quasi immediatamente.

La notizia, fin da subito, ha raggiunto tutti i contesti sportivi nei quali il giovane allenatore era conosciuto, scatenando messaggi immediati di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari e agli amici. A partire dal Comune di Lonate: “L’amministrazione Comunale – ha subito scritto in un messaggio - è vicina alla famiglia e all’associazione Fc Lonate Calcio colpite da questa tragedia”. Ma immediate sono state anche le reazioni dei dirigenti della squadra del Lonate, così come dei giocatori e dei genitori dei ragazzi, di tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano umanamente e per il suo impegno nello sport: tifosi, amici, una quantità di persone incredule e addolorate per questa scomparsa improvvisa. In segno di lutto, la Fc Lonate Ceppino ha annullato le partite in programma per ieri, con riserva di valutare se prendere la stessa decisione anche oggi.

“Un passo alla volta, i piedi ben piantati per terra, nessuna meta è irraggiungibile. Il lavoro duro porta a grandi risultati. Da squadra si combatte per vincere” scriveva solo sei giorni fa sul suo profilo di Instagram, un diario con cui raccontava le sue passioni, a partire dal calcio, e le gioie per i successi in campo dei suoi ragazzi.