ContaminAzioni. Teatro “fusion” si alza il sipario

Quattro donne che, per sopravvivere al presente, come vere e proprie chirurghe del tempo, offrono ai clienti la possibilità di rivivere ricordi, previa compilazione di un semplice questionario della memoria. Il loro progetto funzionerà? È uno spettacolo brillante, AREM – Agenzia di recupero eventi mancanti, quello che il 16 maggio andrà in scena al Teatro Tina Mezzadri. L’evento si inserisce nella rassegna promossa da Centro Teatrale Bresciano e Associazione Culturale ContaminAzioni intitolata ContaminAzioni Teatrali, cinque spettacoli in scena tra aprile e maggio, per un prodotto culturale frutto della mescolanza tra forme teatrali differenti.

La rassegna presenta una selezione di spettacoli che spaziano dal teatro contemporaneo in forma di commedia brillante e sentimentale al mentalismo e ipnotismo in una cornice teatrale, alla stand-up comedy con accompagnamento musicale dal vivo fino a una forma assolutamente unica e originale di teatro improvvisato.

Il 16 maggio sarà la volta, dunque, di Agenzia Recupero Eventi Mancanti, uno spettacolo nato da un’idea di Elena Vanni e Raimondo Brandi. Racconta del primo servizio di felicità pret-à-porter che garantisce risultati immediati e sicuri in un presente dominato da paure, incertezze e precarietà. Lo spettacolo è ambientato ad un’ora dall’apertura dell’agenzia. Le protagoniste sono impegnate negli ultimi preparativi prima dell’inaugurazione. Sono emozionate ma pronte, si sono allenate per giorni nel recupero dei ricordi e tra poco arriveranno i primi clienti. Funzionerà l’agenzia? Che senso ha recuperare il tempo? È sufficiente rivivere un evento del passato per rimontare il film della propria vita? E quali sono, se ce ne sono, gli effetti collaterali? Tra scontri e riflessioni, desideri e realtà, viviamo insieme ai personaggi di questa storia gli ultimi istanti prima del grande evento.