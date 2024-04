Cologne, auto sui binari travolta dal treno: morta donna di 50 anni, indaga la Polizia

Brescia – E’ una donna di 50 anni, L.A., la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera – martedì 23 aprile – al passaggio a livello di via Peschiera a Cologne, in provincia di Brescia, quando la sua auto è stata travolta da un treno in corsa.

Ferma sui binari, incastrata tra le sbarre del passaggio a livello, l’utilitaria è stata centrata in pieno dal regionale diretto a Brescia e trascinata per parecchi metri. L’impatto è avvenuto a tarda sera, poco prima delle 23, quando ormai era buio e il macchinista si è accorto solo all’ultimo momento del veicolo fermo sulla ferrovia.

Il corpo della donna, morta sul colpo, è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco; poi, i tecnici di Rfi hanno lavorato tutta notte pe rimuovere i detriti e rimettere sicurezza la ferrovia. I passeggeri del regionale, tutti illesi, dono stati fatti scendere dal convoglio intorno a mezzanotte.

Sul tragico incidente indaga la Polizia che dovrà far luce sul perché l’auto si trovasse in mezzo ai binari al passaggio del treno. Da chiarire cause ed esatta dinamica di quanto accaduto ieri sera.