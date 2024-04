Auto investita da un treno a un passaggio a livello: morta donna di 50 anni

Cologne (Brescia) 23 aprile 2024 – Una donna di 50 anni è morta nella sua automobile investita a un passaggio a livello della Brescia-Lecco poco prima delle 23 di oggi, martedì 23 aprile. A riportarlo è l’Areu

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada in campagna in via Peschiera poco fuori dall’abitato di Cologne nel Bresciano.

L’automobile dopo il violento impatto con il treno è stata trascinata per almeno un centinaio di metri in direzione della stazione del paese. Sotto choc il macchinista e i passeggeri che sono rimasti illesi.

Distrazione? Passaggio a livello non rispettato o guasto? Sembrerebbe che l’auto sia rimasta intrappolata tra le barriere abbassate mal momento è prematura ogni ricostruzione della dinamica o delle cause che hanno originato la tragedia.

Sul posto, oltre a diversi mezzi di soccorso medico, anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiari e la polizia ferroviaria che dovranno capire cosa sia successo. In un primo momento sembrava che nell’incidente fosse rimasta ferita anche una seconda donna ma non vi sono riscontri certi.

Bloccata a lungo la linea ferroviaria Brescia-Lecco.