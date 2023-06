Collebeato, scivola in piscina e annega: morta una 46enne

Collebeato (Brescia) – Tragedia questa sera a Collebeato in una casa privata di via Partigiani: una bella villetta affacciata sulla campagne del paese, in direzione nord del comune dell’hinterland cittadino.

Una donna di 46 anni, che secondo la prima ricostruzione dei fatti soffriva di una malattia piuttosto grave ma che non rendeva necessario restare sempre con lei, è scivolata nella piscina di casa, mentre era sola. Potrebbe essere accaduto a causa di un malore.

A trovarla e chiedere aiuto al numero unico 112 sono stati il marito e la figlia adolescente, che l’hanno vista galleggiare in acqua. Sono stati loro a toglierla dalla piscina e che hanno prestato i primi soccorsi, cercando di rianimarla. Nel frattempo hanno chiesto aiuto al numero unico 112 di Brescia, che ha avvisato la Soreu Alpina di Bergamo.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un ‘automedica. Non è stato possibile fare nulla per aiutare la sfortunata mamma, che potrebbe essere rimasta in acqua per diversi minuti. Anche i soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma non è stato possibile fare riprendere il cuore a battere e la donna a respirare.

Resta da chiarire se a ucciderla sia stata l’acqua oppure se sia stato un malore. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Gardone, che stanno cercando di capire cosa sia esattamente accaduto nel giardino della casa di via Partigiani. È escluso l’intervento di terze persone.