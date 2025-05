Coccaglio: incidente nel cantiere per la vasca del biometano, feriti due operai

Coccaglio, 31 maggio 2025 – Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto a Coccaglio questa mattina, sabato 31 maggio. I due sarebbero stati impegnati a realizzare una vasca per lo stoccaggio di biometano, all’interno di un impianto di biogas che si trova nelle campagne che circondano il paese.

Erano passate da poco le 8 quando è scattato l’allarme. Sul posto, chiamati da alcuni testimoni dell’incidente, sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno prestato le prime cure agli infortunati, mentre i pompieri si sono attivati per mettere in sicurezza l’area.

È stato chiamato anche l’elicottero del 118, atterrato appena al di fuori dei cancelli dell’azienda, in attesa di portare i feriti nell’ospedale più adatto a occuparsi delle loro condizioni. Sono arrivati anche i tecnici di Ats. In corso sono anche i rilievi per capire la dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.