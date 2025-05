Operaio cade da cinque metri. Ferito 35enne

Grave infortunio sul lavoro al termovalorizzatore di Trezzo. Ieri pomeriggio, un operaio 35enne in trasferta da Sestri Levante per conto di una ditta esterna ad A2a che gestisce l’impianto da un anno, è caduto da più di cinque metri di altezza mentre faceva manutenzione su una turbina. Questa la prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia locale, mentre gli ispettori di Ats stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza.

L’allarme è scattato immediatamente e da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso, ma il ferito, alla fine, è stato trasportato al papa Giovanni in ambulanza. Non ha mai perso conoscenza, ma ha molti traumi e la prognosi resta riservata. All’impianto in via Pastore, di proprietà del Comune, è arrivato anche il sindaco Diego Torri. "Il nostro pensiero è per il ferito, è un incidente serio – dice il primo cittadino -. Sono stato subito informato dell’accaduto da A2a, mi auguro che vada tutto per il meglio e che ci sia la massima chiarezza sull’episodio. La catena dei soccorsi è stata tempestiva, confido che questo incida sull’epilogo che tutti desideriamo".

"La squadra d’emergenza è intervenuta subito per prestare il primo aiuto in attesa del personale del 118 – fa sapere A2a in una nota -. Nella speranza di un decorso positivo per il lavoratore, abbiamo assicurato massima collaborazione alle autorità competenti per fare luce sulla dinamica". Bar.Cal.