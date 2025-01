Coccaglio, la Befana arriva dall’alto per la gioia dei bimbi

Brescia, 6 gennasio 2025 – Giornata di festa quella dell'Epifania a Coccaglio in Franciacorta. Questa mattina attorno alle 11 due tecnici del soccorso speleologico del Gruppo Speleo Montorfano presieduto dall’iseano Franco Di Prizio, con il supporto di diversi colleghi sportivi appartenenti al sodalizio specializzato nel visitare e esplorare caverne e miniere e con il patrocinio del Comune di Coccaglio sono scesi dal campanile del paese, accompagnando la Befana a terra, dopo il suo viaggio notturno nei cieli del bresciano e del bergamasco.

La Befana arriva dall'alto

I presenti hanno potuto ricevere così la visita della vecchina, che ha portato piccoli doni e tanti sorrisi. A vigilare sulla sicurezza c'erano la Protezione Civile di Coccaglio e la polizia locale del Montorfano.

Gli speleologi del Gruppo coccagliese sono tra coloro che hanno partecipato alle operazioni di recupero dell’esploratrice Ottavia Piana, residente a Adro e del gruppo Speleo Cai di Lovere. Alcuni iscritti, difatti, fanno parte della IX Delegazione del Soccorso Alpino e collaborano volontariamente con il “Progetto Sebino”.

Gli uomini coordinati da Di Prizio si sono spesso messi in evidenza per esser intervenuti in operazioni di soccorso ma anche nella scoperta di antri in cui prima di loro mai nessuno era entrato. Sanno anche fare sorridere i bimbi con iniziative a favore della popolazione