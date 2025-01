Cinquanta chili di cocaina dalla Spagna a Brescia: arrestato 61enne legato alla ‘Ndrangheta

Brescia – Un uomo che avrebbe partecipato al tentativo di vendita di 50 chili di cocaina che provenivano dalla Spagna ed erano diretti a Brescia è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di ricerca dei latitanti condotte dall’Unità I CAN del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia con l’ausilio dell’Esperto italiano per la Sicurezza di stanza a Madrid.

In Spagna è stato individuato e catturato 61enne sottrattosi lo scorso 5 dicembre 2024 all’esecuzione della misura cautelare in carcere emessa a suo carico nell’ambito di una più ampia operazione di contrasto alla ‘Ndrangheta.

L’uomo è coinvolto coinvolto nelle indagini che avrebbero rilevato l’operatività, in territorio bresciano, di un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il destinatario del provvedimento, indagato in concorso con altri soggettim è stato individuato dalla Polizia spagnola presso l’aeroporto di Barcellona allorquando era in procinto di imbarcarsi su di un volo destinato a raggiungere il Senegal.