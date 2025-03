Brescia, fulmine sul campanile della chiesa di Corte Franca: fiamme e rete elettrica fuori uso

Corte Franca (Brescia), 26 marzo 2025 – Paura questo pomeriggio a Colombaro di Corte Franca, quando un fulmine ha colpito una chiesetta sita in zona periferica, dove spesso ci sono persone a pregare o che arrivano fin qui per una passeggiata, dato che è collocata in area panoramica tra i colli della Franciacorta. I fatti sono accaduti in via Gazzoli 18, dove sorge anche un monumento dedicato ai caduti delle due Grandi Guerre. L’area è gestita dal locale Gruppo Ana, l’Associazione degli alpini. “Siamo stati informati dai membri del gruppo Ana che opera in paese – spiega il vicesindaco Lorenzo Olivero – ancora non conosciamo l’entità dei danni”.

Le conseguenze

Il fulmine, che parrebbe esser caduto sul campanile, ha propagato la sua energia verso il basso, danneggiando il sistema e l’impianto elettrico del piccolissimo edificio religioso, particolarmente amato dai residenti della frazione. Sui muri si vedono i segni di alcune fiammate e nella zona esterna si notano diversi danni: ai muretti e ad alcuni arredi. In quel momento, fortunatamente, nessuno si trovava in prossimità della chiesa, dato che il cielo si era fatto improvvisamente nuvoloso e in Franciacorta si è scatenato un breve ma violento acquazzone. subito dopo la pioggia, nella zona, è tornato a splendere il sole. Quanto accaduto è stato scoperto quando le persone hanno cominciato a passare a piedi per la strada. Nella zona non si registrano altri danni.