Chiari, investito dal treno in stazione: muore operaio di 51 anni

Chiari 8Brescia), 30 gennaio 2024 – Tragedia nel Bresciano: un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte travolto da un treno alla stazione di Chiari.

L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in stazione per un’azienda esterna ed è stato investito dall'Italo Napoli-Bergamo, che probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta.

I sopralluoghi delle forze dell'ordine si sono conclusi da poco questa mattina, ma le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Non è ancora chiaro se la circolazione dei treni doveva essere fermata durante i lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Brescia e i soccorsi di Asst Franciacorta.

I precedenti

Un anno fa (22 gennaio 2023) si era verificato un altro incidente ferroviario nella stazione di Chiari: la vittima un ragazzo di origini albanesi, Elion Shala, 15 anni, morto investito da un Eurocity mentre attraversava i binari in compagnia di amici.

L’incidente di questa notte purtroppo richiama alla memoria anche un’altra tragedia, quella di Livraga nel Lodigiano, dove il deragliamento di un Frecciarossa (6 febbraio 2020) costò la vita ai due macchinisti del treno. Due operai sono già stati condannati e altri cinque imputati sono a processo con l’accusa di disastro ferroviario e omicidio colposo.