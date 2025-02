Chiari, tolgono l'acqua dalla roggia: moria di pesci

Chiari (Brescia) – Moria di pesci in una delle rogge che scorrono nel centro di Chiari e che servono a fornire acqua ai campi. In questi giorni il consorzio di gestione lo svuota, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Nelle pozze rimaste all’interno della roggia sono rimasti diversi pesci: la maggior parte dei quali è morta.

Lo segnala il sindaco della cittadina dell’ovest bresciano, Gabriele Zotti. “Come già accaduto negli ultimi anni nella stessa circostanza a causa dello svuotamento del corso d'acqua diversi pesci sono rimasti intrappolati nei ristagni e sono soggetti a moria – sottolinea il primo cittadino - Le segnalazioni riguardano specificatamente soprattutto viale Mazzini, viale Mellino Mellini e altre vie in centro città”.

Il sindaco ha segnalato la situazione ai carabinieri forestali di Iseo e alla polizia locale di Chiari. Non solo. Ha chiesto al consorzio di gestione di intervenire per recuperare i pesci morti e quelli vivi, pulendo pure l’alveo del canale, dove si trovano diversi rifiuti.