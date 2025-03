Ceto, con il piede di porco davanti a un negozio di ricambi in pieno giorno: arrestato

Ceto (Brescia) – L’uomo messo in manette nelle scorse ore a Ceto, nella media Valle Camonica, è una vecchia conoscenza dei carabinieri del posto, un 39enne residente a Edolo, di nazionalità irachena, e alle spalle ha numerosissimi precedenti, quasi tutti per reati contro il patrimonio. Questa volta si è fatto beccare con un piede di porco tra le mani, mentre cercava di scassinare la porta di ingresso di un negozio di ricambi per motociclette. Diverse persone lo hanno notato, dato che era pomeriggio. Qualcuno ha chiamato il numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno immediatamente avvisato il comando Compagnia di Breno. Sul posto, in un paio di minuti, è arrivata la pattuglia dei carabinieri di Capo di Ponte, poi raggiunti dai colleghi del radiomobile. I militari hanno colto il ladro sul fatto e così lo hanno arrestato. Il piede di porco che stava usando è stato sequestrato.