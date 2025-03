Ragazzini rapinano un uomo in stazione a Carnate: un arresto e una denuncia

Carnate (Monza e Brianza), 12 marzo 2025 - Hanno rapinato un uomo del telefonino e sono fuggiti ma sono stati identificati e arrestati dai carabinieri.

I militari hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne residente a Olgiate Molgora in provincia di Lecco e denunciato in stato di libertà un 16enne residente a Lecco, ritenuti responsabili della rapina aggravata ai danni di un 58enne.

La vittima è stata avvicinata all'esterno della stazione ferroviaria di Carnate da un gruppo formato da alcuni giovani, di cui facevano parte anche i due. Questi, dopo averla bloccata e spintonata, l'hanno costretta a consegnare il telefono cellulare, per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.

L'uomo ha chiesto aiuto alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Monza e i militari, intervenuti sul posto, hanno iniziato le ricerche dei responsabili che hanno presto condotto a un esito positivo. Infatti, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Carnate sono stati rintracciati due ragazzi, risultati essere già noti alle Forze dell'Ordine, trovati in possesso del telefono. La refurtiva è stata recuperata e subito restituita al legittimo mentre il maggiorenne è stato dichiarato in stato di arresto e poi portato in carcere a Monza e il minorenne è denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.