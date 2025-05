Incidente a Passirano, si schianta con la moto contro un palo: gravissimo ragazzo di 19 anni

Passirano (Brescia), 16 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale a Passirano, in provincia di Brescia. Tutto è successo poco dopo le 13 di oggi, venerdì 16 maggio, lungo via Giuseppe Cesare Abba. Un giovane centauro di soli 19 anni è in condizioni critiche dopo essere uscito di strada mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. Il ragazzo – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto –avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause ancora in corso di accertamento) finendo contro un palo.

Sul posto i mezzi di soccorso di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, intervenuti con elisoccorso e ambulanza. Le condizioni del 19enne sono subito apparse molto gravi: il ragazzo è stato rinvenuto dai sanitari in arresto cardiocircolatorio, e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso. Il motociclista è stato portato in codice rosso, quello di massima urgenza, ai Civili di Brescia in elisoccorso. Non risulterebbero altre vetture coinvolte. Accertamenti in corso sulla dinamica dello schianto.

Si tratta del secondo grave incidente stradale in poche ore nel Bresciano: poco prima delle 12 di oggi un altro impatto ha portato al ferimento di una donna di 50 anni a Limone del Garda. La donna, in sella a una moto come passeggera, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo uno scontro con una vettura.