Incidente in via Magenta a Varese, donna di 80 anni travolta da una moto: è grave

Varese, 25 settembre 2024 – Travolta in pieno da una moto mentre stava attraversando la strada, una donna di ottant’anni è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale di Circolo. Il grave incidente si è verificato questa mattina alle 8 in via Magenta. Compito della pattuglia della Polizia locale, subito intervenuta, ricostruire la dinamica per l’attribuzione delle responsabilità. Di certo, ci sono le condizioni dell’anziana giudicate gravi e delicate per i traumi subiti nella caduta. L’uomo in sella alla moto, 41 anni, se l’è cavata con qualche lieve contusione. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Il centauro è stato portato in codice verde all’ospedale di Tradate. In pieno orario di punta, sono state pesanti le conseguenze per il traffico nella zona della maxi rotatoria di largo Flaiano da poco inaugurata.