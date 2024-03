Carpenedolo: precipita nel vuoto mentre lavora in cantiere, muore operaio

Carpenedolo, 12 marzo 2024 – Tragedia sul lavoro nel Bresciano. Un operaio di origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina, martedì 12 marzo, in un cantiere a Carpenedolo.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo - che era al lavoro nel cantiere per conto di una ditta esterna - è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Desenzano e i tecnici dell'Ats di Brescia.

Gli accertamenti sono ancora in corso, per ricostruire dinamica e cause della caduta fatale. Fondamentali saranno anche le eventuali testimonianze dei colleghi dell’uomo, alcuni dei quali potrebbero aver assistito all’incidente.

Dell’accaduto è stato avvisato anche il pm di turno in procura a Brescia che, con ogni probabilità, disporrà l’autopsia sul corpo dello sventurato lavoratore.