Muratore vola da ponteggio, è grave

Infortunio in un cantiere edile ieri mattina a Lecco. Un muratore di 29 anni è precipitato da un ponteggio, da un’altezza di almeno un paio di metri. L’incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 9 in via Montalbano, zona periferica di Lecco. Il 29enne è stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Ballabio. Sul posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per mettere in sicurezza l’area di cantiere. Il muratore, dopo essere stato immobilizzato e stabilizzato, è stato trasferito in ambulanza in ospedale all’Alessandro Manzoni. Ha riportato traumi al torace e ad una gamba. Gli ispettori del servizio di antinfortunistica di Ats della Brianza devono ora stabilire le cause dell’infortunio e accertare se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza, dall’utilizzo delle protezioni individuali, all’installazione di barriere anticaduta, al posizionamento della cartellonista sugli obblighi e i divieti in cantiere.