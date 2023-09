Carpenedolo, operaio di 33 anni folgorato mentre ripara i pannelli fotovoltaici

Carpenedolo (Brescia), 27 settembre 2023 – Momenti di paura stamattina per un infortunio sul lavoro nel Bresciano. Un operaio di 33 anni è rimasto folgorato intorno alle 11 mentre eseguiva un intervento di riparazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del supermercato Conad di via Giacomo Perlasca, a Carpenedolo. In un primo momento si è temuto il peggio. L’uomo infatti è stato investito da una scossa elettrica mentre riparava i pannelli, rimasti danneggiati dagli eventi atmosferici estremi di questa estate.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Mantova con automedica, ambulanza ed eliambulanza. L’operaio è stato quindi trasportato agli Spedali Civili di Brescia dov’è ricoverato per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Desenzano e i tecnici di Ats per eseguire i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Resta anche da verificare se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il precedente

Quello di stamani è solo l’ultimo di una serie di incidenti sul lavoro che hanno funestato la Lombardia negli ultimi mesi. Soltanto 24 ore fa, a Gerenzano, si è verificato un altro infortunio grave. Un operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura in un cantiere di via Turati. Il giovane ha fatto un volo di 2 metri, l’impatto è stato violentissimno, tanto che le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori arrivati sul posto. Il muratore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese.