Vobarno, cane precipita in una grotta e si mette ad abbaiare: salvato dai vigili del fuoco di Brescia

Vobarno (Brescia), 12 gennaio 2025 – L'hanno salvato dalla pancia della terra e grazie a loro potrà continuare a vivere. È accaduto sui monti del Bresciano dove si è svolto un complicato intervento degli operatori del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia. I fatti sono accaduti nel territorio del Comune di Vobarno, in zona impervia e boscosa. I vigili del fuoco hanno lavorato per il recupero di un cane finito dentro una cavità dove era entrato e non era più riuscito a uscire. In posto c'erano una squadra e il personale specializzato nei salvataggi.

Dopo lunghe operazioni di disostruzione il cane e' stato recuperato in buono stato di salute e riconsegnato al suo padrone. oggi. Diversamente era andata a dicembre a Sulzano dove per giorni i pompieri hanno lavorato per riportare il cane Full all'aperto, dopo che era finito in una grotta a cui si accede dal fondo di una dolina a circa mille metri di altezza. In quel caso, nonostante gli sforzi fatti dai soccorritori, il cane è morto. Quando è stato localizzato era ormai senza vita.