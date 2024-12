Full è vivo, corsa contro il tempo per cercare di salvare il cane caduto in una grotta

Sulzano (Brescia), 9 dicembre 2024 – Il setter Full, che sabato mattina è caduto in una cavità carsica al centro di una dulina sui monti di Sulzano è vivo.

Questa notte è stato sentito abbaiare e mugulare. All'alba di stamani i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, con i loro esperti del Soccorso Speleo Alpino Fluviale, sono tornati in azione per cercare il cane che durante una passeggiata con il padrone è finito in un buco nel terreno: una grotta che nessuno conosceva, in una zona fortemente carsica, dove non mancano antri inseriti nelle mappe, esplorati e ben noti. Questo non è uno di essi. Nella giornata di ieri gli specialisti dei pompieri sono scesi di oltre dieci metri per cercare l'animale disperso e forse oggi potrebbero essere in grado di raggiungerlo e recuperarlo. Dal luogo dei fatti non si sono mai allontanati i padroni di Full, che abitano a Polaveno e che al quadrupede sono legatissimi. Durante la giornata di ieri hanno ribadito il loro ringraziamento per chi cerca e sis ta prodigando per lui, sottolineando la loro estrema gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Full intano potrebbe essere rannicchiato in un qualche anfratto. la grotta si trova a quasi mille metri di altezza, lungo la strada che da Nistisino di Sulzano, sopra la frazione di Martignago, va al passo dei Colmi, dove Sebino e Valletrompia si incontrano. Un luogo molto frequentato ma particolarmente impervio.