Camion perde carico sull’A4, tratto di autostrada chiuso in direzione Milano. Traffico in tilt

Brescia, 2 maggio 2023 – Caos viabilità sull'autostrada A4 Milano - Brescia: è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano a causa di un incidente di un mezzo pesante al km 214, che ha disperso il carico costituito da travi di ferro.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Non si registrano feriti.

La circolazione stradale è paralizzata sull’A4 e lungo la Tangenziale Sud di Brescia su cui si è riversato il traffico per via della chiusura dell'autostrada.

Attualmente sul luogo dell'evento si registrano 3 km di coda in direzione Milano e 5 km di coda per curiosi in direzione Brescia.

Agli utenti diretti verso Milano, dopo l'uscita a Brescia Ovest, è consigliato percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Ospitaletto. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia a chi viaggia verso Milano di uscire a Brescia est, utilizzare la tangenziale di Brescia e poi la A35 BreBeMi.

Per le lunghe percorrenze in direzione di Milano si consiglia di utilizzare la A21 Piacenza-Brescia e poi la A1 Milano-Napoli.