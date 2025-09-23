Prende a calci e pugni pazienti e operatori: denunciato un 23enne bresciano

Brescia, 23 settembre 2025 – Gli agenti della Volante della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia sono intervenuti d'urgenza presso il Centro San Giovanni di Dio. L'intervento è scaturito in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza NUE 112, con la quale i responsabili della Struttura hanno richiesto l'invio delle pattuglie della polizia per far fronte ad una violenta aggressione in atto da parte di un giovane paziente che, andato improvvisamente in escandescenze, si stava scagliando contro chiunque incontrasse sui suoi passi.

All'arrivo degli equipaggi della polizia il soggetto - un giovane bresciano di 23 anni - è stato messo in condizioni di non nuocere, contenuto e sedato dal personale sanitario. Sul posto gli agenti hanno provveduto a raccogliere dettagliate testimonianze dal medico di turno e dalle persone coinvolte, potendo in tal modo riscontrare che poco prima il giovane, mentre si aggirava nel giardino della struttura, senza alcun apparente motivo aveva improvvisamente iniziato a colpire a pugni e calci tre pazienti e due operatori sanitari intervenuti per calmarlo, il tutto fortunatamente senza conseguenze gravi per le vittime dell'aggressione. Al termine dell'intervento e degli atti di polizia giudiziaria, i poliziotti procedevano a denunciare il 23enne alla Procura della Repubblica per la grave aggressione della quale si era reso responsabile.