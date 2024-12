Cade con la moto da cross. Muore a 20 anni in una cava

LOGRATO (Brescia)

Ancora una tragedia nel Bresciano e a farne le spese è stato un ragazzo di 20 anni di Travagliato, Pietro Cadei, che è caduto da una moto da cross all’interno di una cava di Lograto, in Bassa bresciana. È accaduto ieri attorno alle 16, mentre un gruppetto composto da quattro giovani, tra cui il figlio del proprietario dell’impianto estrattivo, la “Cava di Berlingo” del Gruppo Gatti, si stava divertendo in quell’area di via IV Novembre. L’ incidente sarebbe stata una tragica fatalità, anche se al momento non è noto se fosse possibile praticare attività sportiva in quel luogo. Spetterà alle forze dell’ordine fare chiarezza. Nessuno, oltre al giovane travagliatese è rimasto coinvolto. Sono stati gli amici a chiamare il numero unico 112 e a chiedere aiuto. Gli operatori della centrale di Brescia, contattata la Soreu Alpina e contattate le forze dell’ordine, hanno mandato sul posto un’ambulanza, un ‘auto con medico a bordo e l’eliambulanza. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È spirato poco dopo l’incidente. Sul posto per i rilievi c’era la polizia stradale. La notizia del terribile incidente si è immediatamente diffusa in paese a Lograto e a Travagliato, dove la comunità si è stratta attorno ai famigliari del motociclista.

Quello di questo 26 novembre non è che l’ennesimo morto per incidente in provincia di Brescia. Nel corso del 2024 le vittime della strada nel Bresciano sono state 62, tra cui 52 uomini. Il mese che ha fatto registrare il maggiore numero di incidenti mortali è staro quello di agosto, con ben otto deceduti.

La fascia più colpita è quella che va dai 35 ai 64 anni, con ben 31 morti. I motociclisti che hanno perso la vita sono 25, compreso il ragazzo di Travagliato, anche se lui non era su strada, i ciclisti morti sono cinque tenendo conto anche di un uomo morto sul monopattino elettrico. La fascia oraria in cui si sono registrati più incidenti con vittime è quella tra le 12.30 e le 18.30. Le strade più pericolose sono la A4, la Sp11, la a21, la Sp 669 di Crocedomini e la Sp 45bis. In Lombardia la polizia stradale ha rilevato, lo scorso anno, 449 sinistri mortali contro i 521 del 2022. In totale nel 2023 nella regione con capitale Milano gli incidenti sono stati 44.778 contro i 45.387 del 2022.