Bresciani beffati in Romagna "Cambio hotel senza avviso"

Trasferiti a loro insaputa, senza preavviso. È capitato a una famiglia di Brescia, che si è rivolta ad Assoturista per ottenere un risarcimento dopo una disavventura sulla riviera romagnola. La vacanza prenotata tramite agenzia prevedeva 4 notti in pensione completa per 2 adulti e 2 bambini. Pochi giorni prima della partenza, l’albergo li contatta per segnalare che sarebbero stati presenti nella struttura un centinaio di ragazzi e capire se volessero cambiare. La famiglia comunica che non ci sarebbe stato nessun problema. All’arrivo, però, vengono accompagnati in un albergo poco distante da quello prenotato in quanto viene detto che il loro non ha più camere disponibili. "Senza nemmeno chiederci se eravamo d’accordo – raccontano – veniamo alloggiati in una camera quadrupla con letti a castello quando nella prenotazione avevamo chiesto esplicitamente di non avere quella tipologia". Tanti i problemi e i disservizi, dalla doccia rotta alla mancanza di opzioni per pranzo e cena previsti dal contratto. La famiglia contatta l’agenzia e scoprono che il nuovo albergo non fa parte del loro circuito. La vacanza è proseguita, ma l’auspicio è di riuscire a recuperare il risarcimento. F.P.