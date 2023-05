Brescia, strage piazza Loggia: Palazzo Chigi fa ricorso contro esclusione da parti civili

Brescia, 25 maggio 2023 - Palazzo Chigi ha depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del giudice Francesca Grassani di escludere la presidenza del Consiglio dei ministri dalle parti civili nell’udienza preliminare nei confronti di Roberto Zorzi, il neofascista veronese accusato di essere uno degli esecutori materiali della strage di piazza Loggia.

La decisione di palazzo Chigi, anticipata la scorsa udienza per presunta 'abnormità' del provvedimento del gup, è stata resa nota al termine dell’udienza odierna, dedicata alle conclusioni ai difensori dell'imputato che hanno chiesto il non luogo a procedere. 'Visto che il governo ci tiene molto a partecipare - ha detto il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime Manlio Milani - mi appello alla la Cassazione perché fissi l’udienza entro il 15 giugno (data conclusiva dell'udienza preliminare per Zorzi, ndr). Dopo 50 anni non c’è molto altro tempo da perdere'.