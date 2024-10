Crolla il muro in cantiere: muratore di 50 anni muore sepolto a Ponteranica

Ponteranica (Bergamo), 31 ottobre 2024 – Il muro ha ceduto e lui è stato travolto dal materiale finendo sommerso all’interno dello scavo. Così è morto un muratore di 50 anni a Ponteranica, comune della bergamasca. L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata in un cantiere di via Foppetta pochi minuti dopo le undici.

Sul posto i sanitari del 118 ma anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Per l’operaio però non c’era più nulla da fare: se non constatarne il decesso sul posto. In via Foppetta sono ancora in corso i rilievi di carabinieri, vigili del fuoco e gli uomini dell’Ispettorato del lavoro a cui spetterà il compito di stabilire la dinamica dell’incidente mortale.