Brescia, operaio colpito alla testa da una trave di ferro: è grave

Montichiari (Brescia), 31 luglio 2024 – Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi all’interno dell’azienda di vendita di ferramenta all’ingrosso Astori, in via Calcinatella. I soccorsi sono stati allertati poco prima di mezzogiorno. L’uomo – la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento in ogni suo dettaglio – è stato violentemente colpito da una trave di ferro, che lo ha raggiunto al petto e in testa, e che gli ha causato un grave trauma cranico e toracico. Sul posto inviate dal 118 sono arrivate due ambulanze e l’automedica. Dopo i primi soccorsi sul posto l’uomo è stato condotto in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ats per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità.