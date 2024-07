Paura al supermercato: commessa travolta dal controsoffitto

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio al supermercato Tigros di via Bettinelli a Castellanza dove, per cause ancora da chiarire, una dipendente è rimasta travolta dal crollo di una parte del controsoffitto dei locali di servizio. La ventiduenne è stata prontamente soccorsa prima dai colleghi di lavoro e poi dal personale della Croce Rossa di Busto Arsizio e portata all’ospedale di Legnano. Per fortuna la giovane donna non è in pericolo di vita, anche se è stata colpita dai calcinacci che le sono piovuti addosso. Toccherà ai carabinieri di Busto Arsizio, intervenuti insieme ai tecnici di Ats Insubria e i vigili del fuoco, stabilire le ragioni del crollo che potrebbe essere dovuto a un’infiltrazione. Sono stati compiuti accertamenti sulla struttura e il locale in cui è avvenuto il crollo è stata messa in sicurezza.

Non è stato invece necessario evacuare il punto vendita che non è stato chiuso e potuto proseguire la sua regolare attività fino all’orario di chiusura. Neppure i clienti che erano all’interno del punto vendita si sono accolti di nulla fino all’arrivo dei soccorritori.