Schianto al rientro dal lavoro. Muore una donna di 54 anni

Ad avere la peggio una 54enne, di Carvico, Nicoletta Locatelli. La sua auto, una Volkswagen Polo di colore bianco, è andata a schiantarsi contro un mezzo pesante. La donna che faceva l’operaia a Medolago ed era madre di due figli stava tornando a casa dal lavoro. Illesi il conducente di una seconda vettura coinvolta, si tratta di un 27enne, e l’autista del mezzo pesante, di 46 anni, della Valtellina. È successo alle 14.15. L’incidente, l’ennesimo che si registra sulle strade della Bergamasca in questo mese di luglio rovente (e non solo per le alte temperature) è avvenuto a Calusco d’Adda, sulla Rivierasca, lungo la provinciale 170. L’esatta ricostruzione della dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Bergamo, sul posto per i rilievi di legge. Ma dalle prime informazioni pare che la Polo condotta dalla 54anne stava percorrendo la provinciale 170 verso Carvico, tornava a casa. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con il camion che in quel momento stava sopraggiungendo dalla direzione opposta di marcia. All’origine ci potrebbe essere una invasione di carreggiata dell’auto. Il camionista, diretto a una ditta di Terno d’Isola per depositare bancali di ferro, in pochi secondi si è visto arrivare la Polo. Ha provato a evitare l’auto, ma non c’è stato nulla da fare. La donna potrebbe essersi sentita male, ma è solo un’ ipotesi e per questo non avrebbe fatto a tempo a sterzare per evitare l’impatto contro il camion. Lo scontro è stato particolarmente violento. Sull’asfalto sono rimasti pezzi di carrozzeria e parti di motore della Polo bianca. Subito dopo un secondo veicolo, una Ford Focus, quella condotto dal 27enne avrebbe impattato con la vettura della vittima ferma in mezzo alla sede stradale. F.D.