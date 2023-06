Brescia, mostre e celebrazioni per i 209 anni dei carabinieri: al via la festa diffusa in città

Brescia, 3 giugno 2023 - I carabinieri compiono 209 anni e per l'occasione, in concomitanza con Brescia capitale della Cultura, hanno organizzato un lungo festeggiamento diffuso in luoghi simbolo della città, a suggellare il rapporto di vicinanza alla comunità. Si è iniziato oggi, sabato, nella centrale piazza Loggia, dove fino alle 21 era possibile ammirare da vicino numerosi mezzi di servizio dell'Arma.

Non solo le pattuglie che costantemente presidiano il territorio, quindi sotto gli occhi della gente ogni giorno, ma anche mezzi più inconsueti come motoslitte, bici, furgoni delle unità cinofile, vetture dei Forestali, stazioni mobili e della Scientifica. Un'esposizione cui ha già fatto visita anche il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà. Domani si prosegue la festa al Museo di Santa Giulia, sede della prima caserma dei carabinieri di Brescia e oggi museo patrimonio Unesco. Dalle 10 alle 19 ospiterà una rassegna tematica dedicata alla storia della Benemerita bresciana, esplorata nel passato, nel presente e nel futuro.

In evidenza, la figura del capitano Giuseppe Masotti (1879-1917), eroe di Rivoltella del Garda, insignito di due medaglie d'argento al valor militare e morto dopo la disfatta di Caporetto nella Prima guerra mondiale, al quale è intitolata la caserma di piazza Tebaldo Brusato, sede dell'attuale Comando provinciale. In concomitanza domani l'esposizione di mezzi e gli stand informatici si trasferirà per tutta la giornata in Castello. Chiuderà il 209esimo anniversario dell'Arma lunedì la consueta cerimonia militare al Comando di piazza Tebaldo Brusato. In concomitanza saranno esposti i disegni realizzati dai bambini della scuola primaria di Rivoltella del Garda.