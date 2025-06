Brescia Calcio, società nel mirino: indagini su crediti fiscali inesistenti. Perquisizioni della Finanza

Brescia, 11 giugno 2025 – Anche la società Brescia Calcio S.p.a. è finita nel mirino della Guardia di Finanza di Brescia, che sta indagando su un possibile un sistema fraudolento per generare crediti fiscali inesistenti, con un giro da oltre 4 milioni di euro. Al lavoro vi è la Polizia Economico-Finanziaria di Brescia in collaborazione con colleghi di diverse città italiane.

L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale, ha portato a perquisizioni in 11 province : Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma,Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto. Venticinque i soggetti (11 persone fisiche e 14 società), accusati di frode fiscale e riciclaggio. Le Fiamme Gialle hanno portato alla luce un meccanismo articolato: alcune aziende, spesso inesistenti o rappresentate da soggetti con precedenti per reati fiscali, emettevano fatture false per generare crediti IVA mai dovuti. Questi ultimi venivano poi rivenduti attraverso una società-veicolo con sede a Milano – priva di autorizzazioni – a imprese interessate a ridurre il carico fiscale.

Tra i beneficiari ci sarebbe anche il Brescia Calcio S.p.A., che avrebbe sfruttato i crediti per abbattere tasse e contributi. Coinvolto anche uno studio di professionisti bresciano, ora sotto la lente degli investigatori. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti per accertare eventuali responsabilità amministrative delle società, anche in relazione ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità da reati societari). La Procura sottolinea che, in attesa di giudizio, vale la presunzione di innocenza per tutti gli indagati. Ma i riscontri raccolti dipingono un quadro sistematico, con soggetti specializzati nell’elusione fiscale.