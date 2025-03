Un ventenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, per aver aggredito i poliziotti che lo stavano controllando, dopo che alla loro vista ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 15 grammi di hashish. Il ragazzo è incappato nelle operazioni di controllo ad “Alto Impatto“ in stazione. Undici i denunciati.