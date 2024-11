Bosso e l’Orchestra sinfonica. Dialogo musicale “All’opera“

Un dialogo musicale fra Fabrizio Bosso e l’Orchestra Sinfonica di Milano. Sarà un vero e proprio esperimento quello che andrà in scena il 3 dicembre alle 20,30 al Teatro Borsoni di Brescia, nel concerto “All’opera“, promosso da Fondazione Banco dell’energia, Centro Teatrale Bresciano e Orchestra Sinfonica di Milano, in collaborazione con A2A. L’Orchestra Sinfonica di Milano, sempre pronta a sperimentare e convinta che non esistano confini, né tra i generi stessi, né tra le discipline, si pone in dialogo con la tromba di Bosso, special guest della serata che ha collaborato con artisti del calibro di Wayne Marshall, Enrico Rava ed Enrico Pieranunzi, con Nico Gori, sax tenore e clarinetto, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, con Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Igor Caiazza, arrangiamenti e batteria, nonché ideatore del progetto “All’opera“. Dirige il Maestro Luca Santaniello. Un vero e proprio esperimento in cui si propongono in chiave jazz alcuni dei più celebri classici del repertorio operistico, con brani di Mozart, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Franz Lehàr, Georges Bizet, George Gershwin. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico promosso da A2A e dalle sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale.

Federica Pacella