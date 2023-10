Borno, crolla il muro di una cascina distrutta dalle fiamme: travolto un vigile del fuoco. È grave

Borno (Brescia) – Infortunio attorno alle 18 di oggi per un vigile del fuoco a Borno, in località Croce di Salven, dove nella notte un incendio si era propagato in una stalla- fienile. Se nel corso della notte le operazioni sono proseguite senza intoppi grazie al celere intervento dei pompieri, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme all’adiacente abitazione e salvato diversi animali, nella serata di oggi, domenica, durante le operazioni di bonifica un muro è crollato. A farne le spese è stato un vigile del fuoco di 43 anni che secondo i primi dati appresi avrebbe riportato ferite serie. Il numero unico 112 ha mandato sul posto la Croce Rossa, un’automedica e l’elicottero da Brescia, che ha trasportato l’operatore in ospedale. La prognosi non è nota.