I fienili di due cascine distrutti dalle fiamme. Ferito pompiere 40enne

BORNO (Brescia)

Intervento impegnativo dei vigili del fuoco di Brescia, che nella notte fra sabato e domenica hanno spento il rogo che ha danneggiato il fienile di una cascina a Croce di Salven, località di Borno. Il bilancio, nel corso della giornata di ieri si è tuttavia aggravato, perché se durante la notte le operazioni erano proseguite senza problemi, nel pomeriggio intorno alle 18,30 un pompiere di 43 anni, impegnato nell’intervento di bonifica e per avere ragione degli ultimi focolai, è rimasto schiacciato dal crollo improvviso di una porzione di muro del fienile. Nella notte i vigili del fuoco erano riusciti a salvare alcuni animali, e grazie al lavoro tempestivo erano riusciti a evitare anche che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione. Il pompiere è stato portato con l’eliambulanza in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Un episodio analogo, questa volta alle 23,30 di sabato, si è verificato anche a Castenedolo nella Bassa bresciana. Anche in quel caso il fuoco si è propagato dal fienile. E anche in quel caso degli animali sono stati salvati. Sia a Borno sia a Castenedolo i danni sono stati particolarmente ingenti. A Castenedolo non si sono tuttavia registrati feriti.

Milla Prandelli