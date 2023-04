Brescia, abbandona i bimbi sulla strada di notte: “Un errore, ho solo sbagliato indirizzo”

Brescia – “Mi sono sbagliato, non volevo lasciarli da soli. Credevo di averli portati all’indirizzo giusto, avevo subito avvertito la madre di scendere a prenderli”. Così si è giustificato il 25enne padre di quattro bimbi - due neonati e due che non arrivano a tre anni - che la notte tra domenica e lunedì ha lasciato i suoi piccoli sul marciapiede, nel quartiere di Urago Mella, sotto la casa che lui credeva essere la residenza dei suoceri.

Due bebè nel seggiolino auto, accanto i fratellini abbarbicati. Una vicenda surreale, conclusa con una corsa in auto della madre, la quale al momento alloggiava dai genitori dall’altra parte della città, per recuperare la prole all’addiaccio. Prole che lei stessa tempo prima, comunque, per ragioni da chiarire aveva affidato al compagno.

Comunque sia andata, i bambini sono rimasti mezz’ora buona alle quattro del mattino sul ciglio della strada. Paralizzati dalla paura e dal freddo. Unica colpa: essere figli di una coppia di ventenni, o poco più, che in fase di contrasto e litigio si palleggiano i pargoli come palle da tennis. Tienili, tu. No, grazie, riprendili tu.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Brescia, intervenuti per recuperare i ‘trovatelli’ intorno alle 4,30 - a chiamare il 112 sono stati i residenti - il padre, un operaio, e la madre tempo prima si erano trasferiti in Germania. Tra i due le cose pare non procedessero a gonfie vele.

L’abbandono sarebbe frutto proprio dei dissidi tra mamma e papà, hanno scoperto gli investigatori. La madre ultimamente se n’era tornata a Brescia dai genitori, e aveva lasciato la prole al compagno. Qualche giorno fa anche il padre ha pensato di rimpatriare, a suo dire per accudire il genitore malato, circostanza che gli avrebbe imposto di restituire il quadruplo pacchetto alla compagna. Cosa che il giovane ha effettivamente fatto, con il favore delle tenebre, lasciando i frugoletti sotto quella che sapeva essere l’abitazione dei suoceri. La sua intenzione, si è giustificato lui, era avvertire istantaneamente la madre perché scendesse a riprenderli.

Peccato che l’operazione, abitando la donna ormai dall’altra parte della città, appunto con i genitori che avevano traslocato, ha richiesto più di mezz’ora. Quando è arrivata, la madre ha trovato sul posto i militari del Radiomobile che tranquillizzavano e scaldavano con coperte i bambini, poi consegnati ai sanitari. Per fortuna godono tutti di buona salute. La procura minorile li ha temporaneamente restituiti alla madre. Ma sulla coppia sono in corso accertamenti.