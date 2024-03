Re Carlo risponde al biglietto d’auguri del prof d’inglese

Manda una lettera a re Carlo d’Inghilterra, augurandogli buon Natale, e il sovrano risponde. Gradita sorpresa, per il cerrese Francesco Piazza (nella foto), insegnante d’inglese alla scuola primaria, che lo scorso dicembre ha deciso d’inviare un messaggio a Buckingham Palace. In questi giorni è arrivato un riscontro. "Che dire? Il feeling con la Casa reale si conferma positivo", commenta soddisfatto Piazza, mostrando la missiva. Già due anni fa, insieme ai suoi alunni della primaria di Vizzolo Predabissi, l’insegnante aveva inviato una lettera di congratulazioni all’allora regina Elisabetta II, in concomitanza col suo Giubileo di platino. Anche in quell’occasione era arrivata da Londra una risposta formale, di ringraziamento agli studenti.

"Sono colpito dal tuo gentile e premuroso messaggio di Natale – si legge nella risposta firmata dal sovrano e accompagnata anche da una sua foto –. Spero che anche tu abbia trascorso un felice e sereno Natale. T’invio un ringraziamento speciale per il tuo sostegno meravigliosamente gentile in quello che è stato un anno davvero memorabile". A.Z.