Beni di prima necessità come biglietto. Al via il Nina Festival per Sudan e Gaza

Nuove Intese Nuovi Approdi per raccogliere beni di prima necessità da destinare al Sudan e Gaza. Oggi e domani, dalle 10,30 alle 24, il Mo.Ca di via Moretto ospita il NINA Festival, con laboratori, dibattiti su diverse tematiche, proiezioni cinematografiche e talk, attività artistiche per bambini, spettacoli teatrali, concerti e spettacoli di stand-up comedy. Il biglietto d’ingresso al Festival sono solo beni di prima necessità, in modo da incoraggiare una solidarietà attiva: riso, zucchero, biscotti, farina, marmellata, miele, pelati (in latta), legumi (in latta o in secchi), biscotti, tonno, pasta, omogeneizzati, biscotti per la crescita, pappe, pastine e latte in polvere. I prodotti, con scadenza da gennaio 2026, saranno destinati ai progetti e alle missioni di Music for Peace, ideatrice e creatrice dell’evento principale a Genova, che invierà beni di prima necessità tramite container in Sudan e, quando sarà la possibilità varcare il confine, a Gaza.