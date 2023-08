Incendio in un capannone a Bedizzole: Gianfranco Amicabile investito da una fiammata. È grave

Bedizzole (Brescia), 31 agosto 2023 – Un uomo di 48 anni, Gianfranco Amicabile, consigliere comunale di Bedizzole, ha riportato ustioni multiple di 2° e 3° grado su tutto il corpo in seguito all’incendio divampato oggi pomeriggio, intorno alle 17.20, sul tetto di un capannone industriale, in via Campagnola, tra Bedizzole e Ponte San Marco, nell’hinterland bresciano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso, automedica e due ambulanze. L’uomo – dipendente di una ditta esterna – è stato investito da una fiammata ed è stato portato all’ospedale di Borgo Trento a Verona, dov’è ricoverato in gravi condizioni. Non è stato invece necessario il ricorso alle cure mediche per una donna di 45 anni che si trovava sul posto. Le fiamme sarebbero divampate durante un intervento di manutenzione in corso alla copertura dell’edificio. Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area.

Intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ats per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine