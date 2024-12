Banda di ladri senza paura. Un’altra spaccata fotocopia

Per il centro di Brescia si aggira una banda che mette a segno colpi fotocopia, senza curarsi di essere avvistata da qualche telecamera o testimone, o peggio ancora, di trovarsi bloccata da qualche intoppo, vista l’assenza di via di fuga rapide nei dintorni. Nel mirino c’è sempre il negozio One Off di Brescia, all’angolo tra via Moretto e via Gramsci, rivenditore di abbigliamento e accessori griffati dell’alta moda, da Gucci a Fendi, ripulito per la seconda volta nel giro di sette mesi. Ieri all’alba è stato di nuovo svaligiato. I malviventi hanno messo a segno una spaccata utilizzando una Fiat 500X rubata come ariete. Con l’auto lanciata in corsa hanno letteralmente abbattuto una vetrina. Una volta dentro - si ipotizzano in azione almeno tre banditi - in pochi minuti hanno arraffato scatoloni di vestiti, scarpe e borse firmate. Un blitz fulmineo ma dalla massima resa, che ha consentito loro di mettere le mani su un bottino di diverse decine di migliaia di euro. A missione compiuta, la banda è fuggita sempre sulla stessa macchina correndo per via Moretto. Il precedente colpo risale all’alba dello scorso 10 aprile. Stessa modalità, stessa vetrina fracassata - quella che dà su via Moretto - stesso bottino da capogiro. Del caso si stanno occupando i carabinieri.