Morto sul Pizzo Badile: la vittima è Marco Cirelli, 66 anni di Gussago

Ceto, 19 ottobre 2023 – Tragedia attorno alle 15 sui monti della Valcamonica, a Ceto. La disgrazia è avvenuta su un sentiero impervio, sul pizzo Badile Camuno, nella territorio di Ceto, in media valle, durante una giornata in cui le condizioni metereologiche non erano certo delle migliori.

L’uomo, Marco Cirelli, 66 anni di Gussago, stava facendo un’ escursione con alcuni amici quando è scivolato. Stava camminando in discesa, lungo la strada del ritorno a Valle. L’incidente è accaduto sotto gli occhi di un compagno di escursione, che non ha potuto fare nulla per aiutare lo sfortunato escursionista.

È successo all’altezza del Bivacco della Fasa, in una zona erbosa da cui si parte in cordata per arrivare in cima all’impervia vetta. Ci si arriva dal Rifugio De Marie nella conca del Volano lungo un sentiero che richiede comprovate competenze alpinistiche e adeguata attrezzatura. È da lì che l’uomo ha chiesto aiuto al numero unico 112. Il maltempo, purtroppo, ha fermato gli elicotteri alzatisi da Sondrio e Brescia.

Ad intervenire da terra sono stati i tecnici volontari del Soccorso Alpino e speleologico della V Delegazione Bresciana e i soccorritori della Guardia di Finanza di stanza a Edolo. Il recupero è terminato in serata. Per riportare lo sfortunato sportivo a terra è servito l’impiego di una ventina di uomini delle stazioni della media valle, oltre che dei finanzieri. La vittima è precipitata per un centinaio di metri. Non è la prima volta che sulla montagna camuna, una delle più belle dell’intera Valcamonica, accade un incidente con vittima. Nel 2021 un uomo di 54 anni, alpinista esperto, Luca Ducoli di Darfo Boario Terme, è morto cadendo da una parete rocciosa.